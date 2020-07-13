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Seyir halindeki tır alev alev yandı

İzmir'de seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:07 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:07
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Harun T. idaresindeki 26 BK 087 plakalı tır, Kemalpaşa ilçesine yük almaya gittiği sırada Belkahve Geçidi mevkisinde motor bölümünden alev aldı.

Durumu fark ederek tırı yolun kenarına çeken Harun T, kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen tır kullanılamaz hale geldi.

Yangını söndürme çalışmaları sırasında trafik tek şeritten verildi. Çalışmaların ardından ulaşım normale döndü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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