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  • Seyir halindeki tırdan fırlayan tekerlek genç kadını ağır yaraladı
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Seyir halindeki tırdan fırlayan tekerlek genç kadını ağır yaraladı

Kütahya'da, yol kenarında beklerken tırdan kopan tekerleğin çarpması sonucu yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Tekerleği kopan tırın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 16:45 - Güncelleme:
Seyir halindeki tırdan fırlayan tekerlek genç kadını ağır yaraladı
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Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir tırdan kopan tekerlek, yakınlarını uğurlamak için yol kenarında bekleyen 24 yaşındaki Hilal Gülhan'a çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Gülhan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tekerleği kopan tırın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Genç kadının kayınvalidesi Azime Gülhan, gelininin kendilerini uğurlamak için beklerken tırdan kopan tekerleğin çarptığını, tır sürücüsünün olayı fark etmediğini söyledi.

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