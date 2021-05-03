Seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

DHA 03 Mayıs 2021 Pazartesi 21:59 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 21:59

Olay, akşam saatlerinde Tekirdağ-Malkara ilçesi karayolunun Bağlık Rambası mevkisinde meydana geldi. Edirne'nin Keşan ilçesinden İstanbul'a giden G.G. yönetimindeki 34 CTG 477 plakalı hafif ticari araç, motor kısmından çıkan dumanların ardından alevler içerisinde kaldı. Aracın yandığını gören sürücü G.G., özel eşyalarını alarak dışarıya çıktı. İtfaiyeye haber veren sürücü aracını da söndürmeye çalıştı. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev alev yanan ve patlamalar meydana gelen araçtaki yangın kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Aracının yanmasını büyük üzüntü içinde izleyen G.G., "Aracım, motor kısmından alev aldı. Eşyaları dışarı çıkardım. Yangın tüpüyle müdahale ettim fakat söndüremedim" dedi.