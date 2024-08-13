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Seyir halindeyken arkadaşını silahla vurarak öldürdü!

Esenyurt'ta, seyir halindeki otomobilin sürücüsü Hüseyin Murat Ekinci, iddiaya göre yanındaki arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan sürücü kaza yaparak dururken, silahla ateş eden arkadaşı karakola giderek teslim oldu.

DHA13 Ağustos 2024 Salı 06:45 - Güncelleme:
Seyir halindeyken arkadaşını silahla vurarak öldürdü!
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Olay, Esenyurt, Akşemseddin Mahallesi 221 Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 KVN 774 plakalı otomobili kullanan Hüseyin Murat Ekinci, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada yanında bulunan arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Ekinci, açılan ateş sonucu ağır yaralanırken, otomobil duvara çarparak durdu. İsmi öğrenilemeyen şüpheli ise araçtan çıkarak uzaklaştı. Mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ekinci'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, otomobilde ise detaylı inceleme yaptı. Daha sonra otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Öte yandan olay yerinden ayrılan şüphelinin ise polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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