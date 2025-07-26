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  • Seyir halindeyken ayağa kalkmış! Beyoğlu'ndaki İETT kazasının görüntülerine ulaşıldı
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Seyir halindeyken ayağa kalkmış! Beyoğlu'ndaki İETT kazasının görüntülerine ulaşıldı

Beyoğlu'ndaki 1 kişinin öldüğü İETT kazasının otobüs içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, İETT sürücüsünün seyir halindeyken pantolonun cebinden eşya çıkardığı ve ayağa kalktığı sonrasında ise kazanın yaşandığı görüldü.

IHA26 Temmuz 2025 Cumartesi 15:28 - Güncelleme:
Seyir halindeyken ayağa kalkmış! Beyoğlu'ndaki İETT kazasının görüntülerine ulaşıldı
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İstanbul Beyoğlu'nda 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan İETT otobüsü kazasına ilişkin, otobüs için güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza öncesinde otobüs sürücüsünün ayağa kalkıp, cebinden eşya çıkardığı ve saniyeler sonra aracın kontrolünü kaybettiği görüldü.

Beyoğlu'nda hareket halindeki İETT otobüsünün 10 araca çarpması sonucu 6 kişi yaralanırken yaralılardan belediye işçisi Uğur Tilkici (34) hayatını kaybetmişti. Yaşanan olaya ilişkin, otobüsün kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, İETT sürücüsünün seyir halindeyken pantolonun cebinden eşya çıkardığı ve ayağa kalktığı sonrasında ise kazanın yaşandığı görüldü.

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