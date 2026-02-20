Seyir halindeyken tartıştığı kişinin kaza yapmasına neden olan sürücü gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 19 Şubat'ta bir panelvan sürücüsünün seyir halindeyken başka bir sürücüyle trafikte tartıştığı ve araca çarparak kazaya neden olduğu anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri plaka bilgilerinden tespit ettiği sürücü H.H.Ç'yi gözaltına aldı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "hızına uygun şeritte gitmemek", "tehlikeli şerit değiştirmek" ve "saygısızca araç kullanmak" hükümleri uyarınca idari para cezası kesildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "ulaşım araçlarının hareket etmesini ve geçişini engellemek" ve "mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kendisine çarpan panelvan sürücüsüyle tartışan Ö.C.D'ye de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.