31 Aralık 2025 Çarşamba
Şeyma Subaşı'nın savcılık ifadesi başlıyor

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı, Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

IHA31 Aralık 2025 Çarşamba 13:36 - Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Şeyma Subaşı, ABD dönüşü sırasında dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Subaşı, işlemlerinin ardından dün kan ve saç ve kan örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

Subaşı orada işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Subaşı'nın ifade işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlayacağı öğrenildi.

