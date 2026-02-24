Şeyma'nın sır ölümü! 14. kattan düşerek can verdi: Acılı aile konuştu

Ankara 2. Batı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Uyucu, maktul Şeyma Gökçe'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı yargılamanın başladığını ve bu celse tanık dinleneceğini belirtti.

Duruşmada dinlenen tanık M.A., olay günü evden yükselen sesleri duyduğunu belirterek, "Olay hafta sonuydu. Hatırladığım kadarıyla kavga başladı. Vefat eden kişi sert şekilde bağırarak konuşuyordu. Yaklaşık 15-20 dakika sürdü, sonra bir sessizlik oldu. Erkek olan kişi 'Yapma, kendine zarar vereceksin' gibi bir şey söylüyordu" dedi.

Söz alan tutuklu sanık Hüseyin Uyucu ise savunmasında, "Başından beri verdiğim ifadeler geçerlidir. Diyeceğim başka bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine konuşan maktul Şeyma Gökçe'nin babası Mithat Gökçe, kızının intihar etmediğini savunarak, "Adaletle birlikte evladımın kanı yerde kalmayacaktır. Evladım intihar etmedi. Olay yerinde hiçbir parmak izi çıkmadı. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Anne Gülnur Çağlar'da kızının daha önce intihar girişiminde bulunduğunda kendisine not yazdığını belirterek, "En son benimle mesajlaşmıştı. Benim kızım intihar etmedi, cinayete kurban gitti. Ben adalete güveniyorum" dedi.

Ağabey Göktürk Gökçe ise, sanık ve avukatı hakkında ayrıca bir iddiada bulunmak istemediğini ifade ederek, "Ablam o camdan o şekilde düşemez. Parmak izi olmadan çıkamaz. Polis memurları dahi o camdan tutunmak zorunda kaldı. Ablam tüm kıyafetlerini toplamıştı, evden ayrılmayı düşünüyordu demek ki" şeklinde konuştu.

"SAVCI BERAAT TALEP ETTİ"

Beyanların ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı; maktul Şeyma Gökçe'nin düştüğü pencerenin çerçevesinde sanık Hüseyin Uyucu'nun parmak izine rastlandığını, maktul Gökçe'ye ait herhangi bir parmak izinin ise tespit edilemediğini belirtti. Sanık Hüseyin Uyucu'nun maktul ile uyuşturucu madde kullandığını ve telefon kayıtları incelemesinde ikili arasındaki gönül ilişkisi dışında bir yapı bulunmadığını kaydeden savcı, tüm dosya kapsamında sanığın maktulü kasten öldürdüğüne dair somut bir delil bulunmaması sebebiyle sanığın beraatini talep etti.

Mahkeme dosyada karar verileceğini bildirirken son sözler için sanık Uyucu'ya söz verdi. Uyucu "Bir insanın katil olması bu kadar kolay olmamalı. Ben 1 senedir içerdeyim. Kızları öldü, evet canları gitti ben duygumu belli ediyorum. Ama onlar 'kızımızı sen öldürdün' dedi. Ben masumum herkese söyledim. Yüce adalete güveniyorum" diye konuştu.

"SUÇLAMALARDAN BERAAT ETTİ"

Beyanlar sonrasında kararını açıklayan mahkeme, sanığın suçunun sabit görülmediğine hükmederek, beraatine karar verdi.