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  • Şeytan kostümü giyerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde koştu! Etkileşim uğruna trafiği tehlikeyi soktu
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Şeytan kostümü giyerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde koştu! Etkileşim uğruna trafiği tehlikeyi soktu

Sosyal medyada etkileşim almak uğruna, şeytan kostümüne benzer bir kıyafetle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde koşan şahsın görüntüleri polisleri harekete geçirdi. Trafiği tehlikeye düşüren şüpheli ve arkadaşı gözaltına alındı.

DHA30 Ekim 2024 Çarşamba 22:23 - Güncelleme:
Şeytan kostümü giyerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde koştu! Etkileşim uğruna trafiği tehlikeyi soktu
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bugün meydana gelen olayda, üzerinde kostüm bulunan bir kişinin köprü üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde koştuğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, köprü üzerinde kostümle koşanın E.C.E. olduğu, köprüye ulaşımını ise S.K.'nın sağladığı belirlendi. İki şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet'inden yapılan açıklamada, "S.K. isimli şahsın, kostümlü vaziyette köprü üzerinde yaya olarak koşan E.C.E.'yi video kaydına aldığı sırada trafik akışını tehlikeye düşürdüğü belirlenmiş, şahıslar aynı gün görevlilerce yakalanmıştır.

Şüpheli şahıslardan S.K. isimli şahsa 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun, 'Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek' ten bin 380 lira idari para cezası uygulanmıştır. Şahıslardan E.C.E. isimli şahsa ise 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun, 'Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, yayaların taşıt yolunun kenara yakın olan kısmı dışında yürümeleri' maddesinden 690 lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

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