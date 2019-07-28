Şeytani plan trafiğe takıldı

İstanbul'da şoförlük yapan 50 yaşındaki Yadikar Kepçe, geçen yıl polis denetiminde durduruldu. Kepçe’nin ehliyet sorgulamasında ‘görme engelli’ olduğu görüldü. Ehliyetine el konulan Kepçe evde bulduğu raporlarla şoke oldu. Bir devlet hastanesinden alınan raporda Kepçe’nin ‘yüzde 90 görme engelli’ olduğu yazıyordu. Kendisi adına bu raporu hazırlatan ise 4 çocuğunun annesi N.K.’ydi. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulunan Yadikar Kepçe, eşi N.K.’nin 2013 yılından bu yana Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Kurumu’ndan ‘engelli’ aylığı aldığını öğrendi. N.K.’nin bununla da yetinmeyip, ‘eşim kanser’, ‘eşim kör’ diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinden her ay aylık bin 220 TL yardım aldığı da ortaya çıktı.

KÖR ETMEK İSTEDİLER

Eşi ve baldızını kendisini kör etmeye çalıştığını ileri süren Yadikar Kepçe, “Ben 2017’nin Ekim ayında evde uyurken eşim ve baldızım gözlerime çamaşır suyu döktü. Oysa ki bunların bir amacı varmış. Adıma aldıkları yüzde 90 görme engelli raporunun bir gün ortaya çıkacağını düşünerek, gözlerimi kör etmek için dökmüşler” dedi.

Yadikar Kepçe, “Yine 2017 yılıydı. Bir gün evde çocuğuma tokat attım. Şikayetçi oldular evden uzaklaştırma alınca Silivri’ye taşındım. Eşim ve baldızım bir gün eve geldi. Ziyarete geldiler zannettim. Aynı gün evimize tanımadığım 3 kişi daha geldi. Gelenler Sosyal Hizmetler Kurumu’ndanmış. Benim yine haberim yok. Eşim evde bulunan güneş gözlüğünü gözüme taktı. Görevliler bana, ‘Yadikar bey tıraşı kendiniz mi oluyorsunuz’ diye sordu. Ben cevap vermeden eşim berbere götürüyoruz. Orada tıraş ettiriyoruz’ diye cevap verdi. Bunların hepsini bana eşim ve baldızım yaptı” diye konuştu.