İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2025 Cumartesi / 26 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şeytanın bile aklına gelmez: Uyuşturucuyu sakladıkları yer pes dedirtti
Güncel

Şeytanın bile aklına gelmez: Uyuşturucuyu sakladıkları yer pes dedirtti

Zehir tacirlerinin kullandıkları yöntem pes dedirtti. Zonguldak'ta yapılan operasyonda, 14 kilo uyuşturucu madde preslenmiş halde bulundu. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemlerle zehir tacirliği yapan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA18 Ekim 2025 Cumartesi 12:27 - Güncelleme:
Şeytanın bile aklına gelmez: Uyuşturucuyu sakladıkları yer pes dedirtti
ABONE OL

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonda, rahle görünümünde preslenmiş metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda toplam 14 kilo 200 gram uyuşturucu maddeye el konulurken, bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Merkezinde gerçekleştirilen operasyonda G.A. isimli şüpheli, 3 gram sentetik kannabinoid maddesiyle yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, semazen figürüyle boyanmış ve rahle biçiminde preslenmiş 7 kilo 350 gram metamfetamin, bir tabanca ve 11 adet mermi ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmada aynı yöntemle gizlenmiş 6 kilo 850 gram metamfetamin daha buldu. Böylece ele geçirilen toplam metamfetamin miktarı 14 kilo 200 grama ulaştı.

Gözaltına alınan G.A., Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.