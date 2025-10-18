Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonda, rahle görünümünde preslenmiş metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda toplam 14 kilo 200 gram uyuşturucu maddeye el konulurken, bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Merkezinde gerçekleştirilen operasyonda G.A. isimli şüpheli, 3 gram sentetik kannabinoid maddesiyle yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, semazen figürüyle boyanmış ve rahle biçiminde preslenmiş 7 kilo 350 gram metamfetamin, bir tabanca ve 11 adet mermi ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmada aynı yöntemle gizlenmiş 6 kilo 850 gram metamfetamin daha buldu. Böylece ele geçirilen toplam metamfetamin miktarı 14 kilo 200 grama ulaştı.

Gözaltına alınan G.A., Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.