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Seyyar satıcı ateş açtı! 4'ü zabıta 7 kişi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde seyyar satıcının denetim yapan zabıtalara tüfekle ateş etmesi sonucu 4'ü zabıta 7 kişi yaralandı.

AA3 Şubat 2023 Cuma 17:24 - Güncelleme:
Seyyar satıcı ateş açtı! 4'ü zabıta 7 kişi yaralandı
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Alacakapı Mahallesi'nde kot pantolon satan bir seyyar satıcı, denetim yapan zabıtalarla tartıştı.

Seyyar satıcının tüfekle ateş etmesi sonucu zabıtalar A.T.G, F.Ş, H.K. ve K.T. ile bölgedeki çay ocağında müşteri olarak bulunan H.K, H.H. ve A.Y. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, semt polikliniğindeki müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli A.K. (22) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayaklarından yaralı iki zabıtanın sekerek kaçması ve şüphelinin silahla zabıtaların peşinden koşması yer alıyor.

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