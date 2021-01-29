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Güncel

Sezai Temelli'nin de aralarında olduğu HDP'lilere polis müdahalesi

Batman'da aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin de olduğu HDP'li milletvekillerinin Atatürk Parkı'nda yapmak istediği açıklamaya, izin verilmedi. Güvenlik güçleri ile grup arasında gerginlik yaşanırken, bazı kişiler gözaltına alındı.

DHA29 Ocak 2021 Cuma 15:47 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 15:47
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Batman'da HDP il teşkilatının Turgut Özal Bulvarı Atatürk Parkı'nda düzenlemek istediği basın açıklaması, etkinliklerin valilik iznine tabi olması ve izin alınmadığı gerekçesiyle polis tarafından engellendi. HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile HDP Batman milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Mehmet Rüştü Tiryaki ve Necdet İpekyüz’ün de bulunduğu grupla, polis arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan arbedede bazı kişiler gözaltına alındı. Gerginlik sonrası HDP'li milletvekillerinin bulunduğu grup, parti binasına kadar yürüdü.

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