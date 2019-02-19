HDP Eş Genel Başkanı Temelli hakkında soruşturma başlatıldı Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında bir etkinlikte yaptığı konuşmayla ilgili iki ayrı suçtan soruşturma başlattı.