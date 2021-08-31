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Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade talebi onaylandı

Kara para aklama soruşturması nedeniyle Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade talebi mahkemece onaylandı. ABD'nin aynı yöndeki başvurusu ise Wels Mahkemesi tarafından incelenmeye devam ediliyor.

31 Ağustos 2021 Salı 07:26 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 07:26
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Avusturya Mahkemesi, ülkede tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade talebini onayladı. Korkmaz hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nin iade başvurusu ise halen Wels Mahkemesince inceleniyor.

Mahkeme, incelemesini de tamamladıktan sonra 2 dosya hakkındaki kararı Avusturya Adalet Bakanlığına gönderecek. TRT Haber'in haberine göre, Avusturya Adalet Bakanı Alma Zadic de iki ülkenin iade talebine ilişkin son kararı verecek.

Türkiye ve ABD tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'da yakalanmıştı.

3 kez mahkemeye çıkan ve yapılan itirazları reddedilen Korkmaz'ın 23 Ekim'e kadar tutuklu kalmasına karar verilmişti.

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