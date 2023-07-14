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Güncel

Sezgin Tanrıkulu da Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı

CHP'de seçim hezimeti sonrası sular durulmuyor. İmamoğlu'nun başlattığı hareket CHP'deki diğer muhalif grupları da canlandırdı. Son olarak ezgin Sezgin Tanrıkulu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçtiği ortaya çıktı.

Yeni Şafak14 Temmuz 2023 Cuma 08:15 - Güncelleme:
Sezgin Tanrıkulu da Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı
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CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İktidar İçin Değişim" sloganıyla başlattığı hareket, diğer muhalif grupları da canlandırdı.

Terör örgütü PKK mensuplarının cenazelerine katılan ve TSK'ya birçok iftira atan Sezgin Tanrıkulu'nun da Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçtiği öğrenildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Tanrıkulu'nun Kılıçdaroğlu ve ekibinin fişleme yaptığına dair bazı bilgileri danışmanlarıyla paylaştığı iddia edildi.

Tanrıkulu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı net bir tavır aldığı bildirilirken bazı milletvekillerine bu yönde kulis yaptığı, değişim talebinde bulunanlarla ortak hareket etmeye çalıştığı belirtildi.

CHP'de kavgasız değişim için genel başkanlık için adı geçen Özgür Özel'in ise Aykut Erdoğdu ve birkaç vekille ortak çalışma yürüttüğü iddia edildi.

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