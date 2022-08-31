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  • Sezgin Tanrıkulu, teröristin ölüsüne ''ah'' çekti!
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Sezgin Tanrıkulu, teröristin ölüsüne ''ah'' çekti!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terörist ölüsünün taşındığı fotoğrafı paylaşarak 'ah' çekti. Tanrıkulu'na sosyal medyadan tepki yağdı.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 08:57 - Güncelleme:
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde geçen yıl yürütülen kazı çalışmaları sırasında bulunan insan iskeletinin PKK'lı terörist Hakan Arslan'a ait olduğu ortaya çıktı.

Örgüt içi infaz sonucu öldürülüp kaçmaya çalışan teröristlerce toprak altına gömüldüğü bildirilen teröristin kemikleri bir torba içerisinde babasına teslim edildi.

CHP'Lİ TANRIKULU "AH" ÇEKTİ!

O ana ilişkin bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu "Aah ahh" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu'nun paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı:

"Şehit kanıyla sulanan bu topraklarda tek bir nefes alışınız bile haram size."

"Türk'ün bebeğini bombalı düzenekle öldüren teröristlere ağlamayı bilen terörist leşi fetişisti Sezgin"

"Sen tabi PKK'lılara üzülmeyi seversin"

"Bir teröristin leşini ahlarla vahlarla karşılayan bu adamların Atatürk'le, Cumhuriyetle, Türk bağımsızlığıyla meseleleri var. Bu şahsı içinde besleyen partiye oy verirken de iki kez düşünün"

  • CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu
  • terörist

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