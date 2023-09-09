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Sezgin Tanrıkulu'dan TSK'ya alçak iftira! Tepki yağdı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldığı canlı yayında skandal açıklamalarda bulundu. Haddini aşan Tanrıkulu alçakça Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 köylüyü helikopterden attığı iftirasını attı. CHP'li Tanrıkulu'na tepki yağdı.

9 Eylül 2023 Cumartesi 07:18 - Güncelleme:
Sezgin Tanrıkulu'dan TSK'ya alçak iftira! Tepki yağdı
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Terörist cenazelerine katılan, terörle mücadelede etkin şekilde kullanılan İHA ve SİHA'lara karşı çıkan, sözde Ermeni soykırımını tanıyan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu skandallarına bir yenisini daha ekledi.

tv100 canlı yayınına telefonla bağlanan Sezgin Tanrıkulu, adeta terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik skandal sözler sarf etti.

PKK'nın kara propagandalarına sığınarak kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dil uzatan Tanrıkulu, TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftirasını attı.

Tanrıkulu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" dedi.

Yayında bulunan Siyasal iletişimci Ferhat Murat, "40 bin tane evladımız şehit olurken PKK terör örgütüne bir tane laf etmeyen insan, Türk ordusuna laf ediyor" sözleriyle CHP'li Tanrıkulu'na tepki gösterdi.

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