Sezgin Tanrıkulu'na şaşırtmayan destek! Skandal niteliğinde savunma

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimi günlerde katıldığı canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal açıklamalarda bulundu. Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu, "TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı" diye konuştu. Tanrıkulu, TV100'de yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" dedi.

CHP'DEN TANRIKULU'NUN SÖZLERİNE AÇIKLAMA: TSK BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZDİR

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu'nun ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayıp, "Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir." açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Biz TSK'nın hedef alınmasını kurumsal olarak asla doğru bulmayız. Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir' dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Tanrıkulu'nun skandal açıklamasına ilişkin soruşturma başlattı.

CHP'Lİ YÜKSEL TAŞKIN'DAN TANRIKULU'NA DESTEK

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ise genel başkanı ve parti sözcüsünden farklı bir açıklama yaptı.

Taşkın, "Tanrıkulu kimseye hakaret etmeden eleştirilerde bulundu." diye skandal niteliğinde bir çıkışa imza attı.