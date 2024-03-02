Sezgin Tanrıkulu'ndan kamu görevlilerine skandal tehdit

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

"15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi?" diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan, terör sevici söylemleriyle tepki çeken Sezgin Tanrıkulu, bu sefer de Diyarbakır'daki kamu görevlilerini tehdit etti.

Tanrıkulu, Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cafer Pekdemir, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'ndeki basın mensuplarıyla kahvaltı programına katıldı.

"DİYARBAKIR'DAKİ KAMU GÖREVLİLERİNİ UYARIYORUM"

Tanrıkulu açıklamasında, "Buradan da Valinin, diğer Mülki İdare Amirlerinin doğrudan doğruya Adalet ve Kalkınma Partisinin üyeleri gibi çalıştığını biliyoruz. Ben buradan hem tecrübeli bir hukukçu, tecrübeli bir siyasetçi ve Milletvekili olarak söylüyorum ve bu kamu görevlilerini buradan uyarıyorum, Diyarbakır'dan uyarıyorum, özellikle Diyarbakır'dakileri uyarıyorum, Diyarbakır Milletvekili olarak uyarıyorum. Dolayısıyla 'Ben bugün yaptım, yanıma kar kaldı, yarın öbür gün başka yere giderim, unutulur.' değil! Milletvekili olarak ben Sezgin Tanrıkulu olarak Diyarbakır'da yaşanacak bütün hukuksuzlukları birer soru önergesiyle Meclisin kayıtlarına geçireceğim. Dolayısıyla bu kamu görevlilerinin adlarını Meclisin tarihine yazacağım! Diyarbakır'dan bilsinler." ifadelerini kullandı.

"YARIN, ÖBÜR GÜN DEVRAN DÖNERSE..."

Sabah'ın haberine göre, Tanrıkulu sözlerine şöyle devam etti: Bundan sonraki süreçte adım attıkları zaman gerçekten de tarafsız, bir kamu görevlisinin gerektirdiği liyakatla çalışmalarını buradan onlara öneriyorum. Yarın, öbür gün devran dönerse, sonra 'biz ne yaptık, niye böyle yaptık?' demesinler. Kamu görevlisi süreci de uzun süreçlerdir. Diyarbakır'da çalışan çok genç kamu görevlileri var, önlerinde uzun meslek yaşamları var. O meslek yaşamlarını şimdiden Diyarbakır'da kötü bir anıyla, kötü bir sicille noktalamasınlar. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sonra da gitseniz Türkiye Büyük Millet Meclisine, Savcılığın dışında, o kayıtlar orada durur. İstediğiniz zaman basarsınız kayıta ve çıkartırsınız o kayıtları.