Sezgin Tanrıkulu'ndan PKK'nın kurulduğu köye ziyaret! Sert tepki: Sesi çıkmayanlara yazıklar olsun

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu CHP, Diyarbakır'dan milletvekili adayı yaptı. Skandal açıklamalarıyla HDP çizgisine yakın olan Sezgin Tanrıkulu, seçim çalışmalarına aday olduğu şehirde başladı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Fis köyüne giden Sezgin Tanrıkulu, burada bir de video çekti. Tanrıkulu, videoyla birlikte "Çocukluğumdan bu yana Kulp'a giderken ve gelirken hiç ihmal etmediğim bir yerdeyim; Fis'teyim. Bahar gelmiş coğrafyamıza, 15 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye bahar gelecek. Hepinize selamlar" ifadelerini kullandı.

PKK'NIN KURULDUĞU KÖYDEN VİDEO!

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK'nın ini olan Kandil'den ve HDP'den açık açık destek geldikten sonra Tanrıkulu'nun Fis köyünden böyle bir video yayınlaması sosyal medyada manidar bulundu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Fis köyünün ne anlama geldiğine dair paylaşımlar yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bilindiği üzere terör örgütü PKK, 1978 yılında, Lice'nin Fis köyünde Abdullah Öcalan ve kendisini destekleyen 21 kişi tarafından kurulmuştu.

"HEPİNİZE SÖZ KANDİL'E BAHAR GELMEYECEK!"

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Tanrıkulu'nun Fis köyünden çektiği videosuna tepki göstererek "PKK'nın 1978'de kurulduğu Fis Köyü'ne gidip şehitlerimizin ruhunu inciten Tanrıkulu'na sesi çıkmayanlara yazıklar olsun! Hepinize söz Kandil'e bahar gelmeyecek!" dedi.