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Sezin Erbil kimdir, kaç yaşında? Sezin Erbil'in eşi Evren Yazgan kimdir?

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil doğum yaptı. Mehmet Ali Erbil ve Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen Sezin Erbil, bir kız bebek dünyaya getirdi. Bu güzel haberin duyulmasının hemen ardından Sezin Erbil kimdir, kaç yaşında? Sezin Erbil'in eşi Evren Yazgan kimdir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Sezin Erbil, 2009 yılında çocukluk arkadaşı Evren Yazgan ile Sait Halim Paşa Yalısı’nda dünyaevine girmişti. Sezin Erbil ve eşi Evren Yazgan hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

18.12.2019  15:53 - Güncelleme: 18.12.2019  15:53
Mehmet Ali Erbil dede oldu. Ünlü şovmenin kızı Sezin Erbil özel bir hastanede doğum yaptı, bir kız bebek dünyaya getirdi. Bu güzel haberin duyulmasının hemen ardından Sezin Erbil kimdir, kaç yaşında? Sezin Erbil'in eşi Evren Yazgan kimdir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Sezin Erbil, 2009 yılında çocukluk arkadaşı Evren Yazgan ile Sait Halim Paşa Yalısı’nda evlenmişti. Sezin Erbil ve eşi Evren Yazgan hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.. 
 
MEHMET ALİ ERBİL DEDE OLDU!
Mehmet Ali Erbil dede oldu. Ünlü şovmenin kızı Sezin Erbil özel bir hastanede doğum yaptı, bir kız bebek dünyaya getirdi.
 
SEZİN ERBİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 
Sezin Erbil, 16 Nisan 1982 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1980 ile 1985 tarihleri arasında evli kaldığı Muhsine Kamiloğlu'nun kızı olan Sezin Erbil, Mehmet Ali Erbil'in en büyük kızıdır. Mehmet Ali Erbil'in diğer evliliklerinden olan Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil adında iki kızı vardır. 
 

Sezin Erbil Blog Yazarı ve Mücevher tasarımcısı olarak çalışmaktadır. Kendi adını taşıyan bir bloğun yanı sıra takı tasarımları yapmakta ve bunları ünlü bir e-ticaret markasının sitesi üzerinden satışa sunmaktadır.
 
SEZİN ERBİL'İN EŞİ EVREN YAZGAN KİMDİR?
Sezin Erbil'in eşi çocukluk arkadaşı Evren Yazgan'dır. Sezin Erbil, 2009 yılında çocukluk arkadaşı Evren Yazgan ile Sait Halim Paşa Yalısı’nda evlendi.

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