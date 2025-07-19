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Şezlong kavgası kanla bitti: Baltalı katil cezaevinde!

İzmir'in Çeşme ilçesinde şezlong yeri nedeniyle çıkan kavgada, kendisi gibi güvenlik görevlisi olan bir kişiyi baltayla öldürüp makilik alanı ateşe vererek kaçan zanlı yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı tutuklandı.

IHA19 Temmuz 2025 Cumartesi 12:16 - Güncelleme:
Şezlong kavgası kanla bitti: Baltalı katil cezaevinde!
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Olay dün gece saat 02.00 sıralarında, ilçeye bağlı Ovacık Mahallesi Gücücek Koyu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Soner Boztepe (29) ile komşu sitenin görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle komşu sitenin bekçisi olduğu öğrenilen şahıs, eline aldığı baltayla Boztepe'nin başına ağır bir darbe indirdi. Sağ tarafından darbe alan ve kafasında açık yara bulunan Soner Boztepe olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Boztepe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

JANDARMAYI OYALAMAK İÇİN YANGIN ÇIKARTTI İDDİASI

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan jandarma ekipleri, titiz bir çalışma sonucu saldırganı tespit etti. Yapılan araştırmada, cinayeti komşu sitenin görevlisinin işlediği netleşti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüphelinin, yerini gizlemek ve jandarma ekiplerini oyalamak amacıyla çevredeki makilik alanda yangın çıkardığı öne sürüldü.

CİNAYET SEBEBİ 'ŞEZLONG'

Öte yandan cinayetin çıkış nedeninin ise iki site görevlisi arasında yaşanan "şezlong yeri" tartışması olduğu öğrenildi. Jandarma tarafından yapılan araştırmalar sonucu olay şüphelisi S.Ş yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çeşme Adliyesine çıkarılan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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