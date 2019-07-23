31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6874
  • 6,3581
  • 260.013
  • 102518
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şezlong tartışmasında dehşet: 1 polis hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Narlı mahallesi mıhlı mevkiindeki plajda, tatil için İstanbul'dan gelen polis memuru ile işletmeci arasında çıkan şezlong tartışması silahlı çatışmaya döndü. Polis memuru Kadir Ozan Yüce'nin hayatını kaybettiği olayda işletmeci Yüksel Karabulut ağır yaralandı. Seken kurşunlar, olay yerindeki bir vatandaşın da yaralanmasına neden oldu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Narlı Mahallesi'ne bağlı Mıhlı mevkiindeki plajda saat 12.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Edremit'e tatil için gelen İstanbul Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kadir Ozan Yüce ile işletmeci Yüksel Karabulut arasında şezlong kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, polis memuru Kadir Ozan Yüce tabancasını çekip havaya ateş etti. İşletmeci Yüksel Karabulut da tabancasını polis memuruna ateşledi. Yaralı halde yere düşen polis memuru, Karabulut'u vurdu.
 
Seken kurşunlar çevredeki Mehmet Çoşkun'a isabet ederek yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan polis memuru Kadir Ozan Yüce, gelen ilk ambulansla özel hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
 
YAKINI AMBULANSI KAÇIRDI
 
Olay yerine gelen 10 ABS 534 plakalı ambulansa ise yaralı Yüksel Karabulut konuldu. Sağlık görevlileri, hafif yaralı Mehmet Çoşkun'a müdahale ederken, Karabulut'un bir yakını ambulansı kaçırdı. İçinde hemşire ve sağlık görevlisi de bulunan ambulansı durdurmak için jandarma ve polis ekipleri, kavşaklarda önlem aldı. İsimleri açıklanmayan hemşire ve sağlık görevlisi, ambulansı kaçıran kişiyi, ikna ederek aracı durdurmasını sağladı. Adı açıklanmayan ve ambulansı daha hızlı götürmek için kaçırdığını öne süren şüpheli kaçarken, Yüksel Karabulut Edremit Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Karabulut'un hayati tehlikesinin devam ettiği, Mehmet Çoşkun'un sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.
 
Jandarma, olayda kullanılan 2 tabancayı adli emanete aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Pençe -2 Harekâtı´nda teröristlere ait mühimmatlar toprak altında gömülü şekilde ele geçirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu

İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu

'Motivasyon notu' jandarmaya takıldı

'Motivasyon notu' jandarmaya takıldı

G.Saray transferde 2 bombayı birden patlatıyor

G.Saray transferde 2 bombayı birden patlatıyor

Zelenski´den büyük övgü: Türklerle çalışın

Zelenski´den büyük övgü: Türklerle çalışın

'Türkiye, kardeş ve dost bir ülkedir'

'Türkiye, kardeş ve dost bir ülkedir'

Gümrük kapılarında yeni dönem

Gümrük kapılarında yeni dönem

Kuytul'a yeni dava: 20 yıla kadar hapsi istendi

Kuytul'a yeni dava: 20 yıla kadar hapsi istendi

Türkiye ile Rusya arasında imzalar atıldı

Türkiye ile Rusya arasında imzalar atıldı
 

POPÜLER HABERLER

Fatih´te dehşet anları... Taksici tartıştığı yolcusuna bıçak çekerek saldırdı

Fatih´te dehşet anları... Taksici tartıştığı yolcusuna bıçak çekerek saldırdı

Memur emeklilerine maaş farkı müjdesi! Tarih belli oldu

Memur emeklilerine maaş farkı müjdesi! Tarih belli oldu

Nesli tükenme tehlikesi altında! Böyle görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında! Böyle görüntülendi

Vasiyeti 42 yıl sonra gerçekleşti... Karton kutuda taşıdılar!

Vasiyeti 42 yıl sonra gerçekleşti... Karton kutuda taşıdılar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA