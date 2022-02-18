İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2022 Cuma / 17 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,64
  • EURO
    15,4933
  • ALTIN
    828.971
  • BIST100
    2019.54
Güncel

Sezonun ilk pancar tohumu toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2022-2023 yılı pancar üretim döneminde Türkiye'nin ilk şeker pancarı tohumunun toprakla buluştuğunu bildirdi.

DHA18 Şubat 2022 Cuma 14:59 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 14:59
ABONE OL

Türkiye Şeker Fabrikaları'ndan (Türkşeker) yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 yılının ilk pancar ekimi Kahramanmaraş'ın Nurdağı ilçesinde 400 dönümlük alanda gerçekleştirildiği belirtildi.

'PANCAR TAAHHÜDÜ 3 MİLYON TONA ULAŞTI'

Bakan Pakdemirli konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 2022-2023 yılının ilk pancar tohumunun toprakla buluştuğunu kaydederek, "Türkşeker'e bağlı 15 şeker fabrikasında taahhüt alma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk on günde alınan taahhüt miktarı 3 milyon tona ulaştı. İklim şartlarının elverişli olması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 800 TL olarak açıkladığı pancar avans fiyatlarının olumlu etkisiyle bu yıl yeni üretim rekorları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

-

  • Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  • pancar
  • ekim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.