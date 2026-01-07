Şehit Ömer Faydalı Caddesi'ndeki SGK İl Müdürlüğü binasına gelen H.H. (57), icra dosyasının bulunduğu iddiasıyla kurum avukatı Zekeriya Polat (31) ile görüşmek istedi.

Görüşme sırasında çıkan tartışmada H.H, yanındaki tabancayla Polat'a ateş etti.

Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, o sırada kurumda bulunan jandarma ekibi tarafından yakalandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Jandarma, zanlı H.H'yi polise teslim etti.

Ağır yaralanan Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yalova'da saldırı sonucunda hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü personeli avukat Zekeriya Polat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzde kıymetli çalışma arkadaşımız, kurum avukatımız Zekeriya Polat'ı alçak bir saldırı sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Saldırganın adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz. Kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. SGK ailemizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

SGK'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedildi:

"Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasında bugün saat 11.30 sıralarında, maluliyet talebinin reddi ve buna ilişkin yargı sürecini gerekçe göstererek kuruma gelen bir şahıs tarafından kurum avukatımız Zekeriya Polat'a yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiş ve maalesef çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Kurum personelimize yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor; çalışma arkadaşımızın ailesine, yakınlarına ve tüm SGK camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz."

BAKAN TUNÇ'TAN SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN SGK AVUKATI İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yalova'da silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü avukatı Zekeriya Polat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kurum avukatı Zekeriya Polat'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizi derinden üzen elim olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."