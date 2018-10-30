SGK Bağkur prim gün sorgulama işlemi T.C. Kimlik no ile SGK GSS 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sorgula

"SGK Bağkur prim sorgulama ekranı" ve "T.C. Kimlik no ile SGK hizmet dökümü sorgulama işlemi" şu sıralar sıklıkla araştılıran konular arasında. Peki T.C. Kimlik no ile SGK prim sorgulama ve hizmet dökümü görüntüleme nasıl yapılır? SGK hizmet dökümü nasıl alınır? 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sorgulaması nereden yapılacak? soruların yanıtları ile ilgili merak edilen detaylar star.com.tr'de. Son yıllarda e Devlet üzerinden birçok işlem yapılabilmektedir. Emeklilik hesaplama, mezar yeri öğrenme, askerlik belgesi gibi birçok farklı işlemlerin yanı sıra SGK primi de sorgulayabilirsiniz. Sigorta ile ilgili işlemler vatandaşlar tarafından en çok takip edilen ve e Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilen konuların başında gelmektedir. SGK hizmet dökümü sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusunun yanıtı yüz binlerce kişi tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. SGK hizmet dökümü alma işlemi E Devlet üzerinden oldukça kolay bir yolla gerçekleşiyor. SGK hizmet dökümü, sigortalıya ait prim bilgilerini içeren ayrıntılı bir evraktır. Belgeye bakılarak, hem sigortalıya ait prim sayısı hem de primin yattığı günler tespit edilebilir. SGK hizmet dökümünü E Devlet üzerinde çok basit bir şekilde alabilirsiniz. İşte, 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sorgulama ekranı.

SGK PRİMİ NASIL SORGULANIR?



E Devlet şifresi olan vatandaşlar E Devlet’e giriş yaparak SGK hizmet dökümüne ulaşabilir.



E Devlet (https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/) sistemine şifrenizle giriş yaptıktan sonra arama bölümüne ‘SGK Tescil ve Hizmet Dökümü’ yazınız. Karşınıza çıkacak olan sayfada ‘Sosyal Güvenlik Kurumu/SGK Tescil ve Hizmet Dökümü’ (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu) sekmesine tıklayınız. Karşınıza çıkacak olan ekranda, hangi sigorta türüne kayıtlıysanız 4A/4B/4C, ona dair sigorta dökümüne ulaşabilirsiniz. SGK prim gününüzü görebilirsiniz.



Hizmet dökümünü barkotlu veya kâğıt şeklinde alabilirsiniz. Eğer sizden istenen belgenin internet üzerinden gönderilmesi gerekiyorsa sol üstte ‘Barkodlu Belge Oluştur’ sekmesine tıklayıp belgeyi oluşturabilirsiniz. İndir butonu ile indirdikten sonra gerekli mercilere gönderebilirsiniz.



Eğer kâğıt belge alacaksanız. Sağ üstteki ‘Yazdır’ butonuna tıklayıp çıktısını alabilirsiniz.



E DEVLET ŞİFRESİ OLAMADAN SGK PRİMİ SORGULANABİLİR Mİ?



Vatandaşların merak ettiği başka bir soruysa ‘E Devlet şifresi olamadan SGK prim sorgulanabilir mi?’ Bu sorunun cevabı hayır. E Devlet şifresi olmadan SGK primi sorgulayamazsınız.



E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?



Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.



E-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.



Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Pilot il olan Bolu'da kullanılan elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.

SGK HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA NASIL YAPILIR?



E-Devlet üzerinden kolayca erişebileceğiniz bu ekrandan, 4A, 4B ve 4C Hizmetlerine dair detayları kolayca öğrenebilirsiniz.



4A (Hizmet Akdiyle Çalışanlar) Hizmetleri;



4A(SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi

4A Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri

4A Banka ve Adres Değişikliği

4A Emekli Aylığı Kesintileri

4A Emekli Aylık Bilgisi

4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama

4A Emeklilik Kaydı

4A Emekli Ödeme Bilgileri

4A Hizmet Dökümü

4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama

4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti

4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama

4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama



4B (Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar) Hizmetleri;



4B 6736 Yapılandırma Borç Bilgileri

4B 7020 Yapılandırma Ön Bilgileri

4B Banka ve Adres Değişikliği

4B Borç Durumu

4B Emekli Aylığı Kesintileri

4B Emekli Aylık Bilgisi

4B Hizmet Bilgisi

4B Ödeme Dökümü

4B Tescil Kaydı

4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi

4B Emekli Aylığı Hesaplama

4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı

4B Basamak Bilgisi



4C (Kamu Görevlileri) Hizmetleri;



4C Banka Değişikliği

4C Bir Aylık Maaş Tercihi

4C Emekli Aylık Ödeme ve Kesinti Bilgileri

4C Emekli Aylık Bilgisi

4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü

4C Tescil Kaydı

4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi



Ortak Hizmetler;



GSS Borç Durumu Belgesi Sorgulama

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama

4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesinin Verilmesi

4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama

4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama

Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama

Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?

SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)



Diğer Hizmetler;



6736 Yapılandırma Sorgulama

Diş Protezi Hakkı Sorgulama

Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı İade Başvurusu

Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı Sorgulama

SGK Cep Telefonu Bilgisi Beyan

Tedavi Bilgileri Sorgulama

6552 Yapılandırma Sorgulama

EK5/EK6/5G/30 Günden Az İBS Tescil Kaydı ve Borç Dökümü

Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama

Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt

Şahıs Ödeme Durumları Görüntüleme

Hekim Bilgilendirme