SGK Bağkur prim gün sorgulama işlemi T.C. Kimlik no ile SGK GSS 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sorgula
'SGK Bağkur prim sorgulama ekranı' ve 'T.C. Kimlik no ile SGK hizmet dökümü sorgulama işlemi' şu sıralar sıklıkla araştılıran konular arasında. T.C. Kimlik no ile SGK prim sorgulama ve hizmet dökümü görüntüleme nasıl yapılır? SGK hizmet dökümü nasıl alınır? 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sorgulaması nereden yapılacak? soruların yanıtları ile ilgili merak edilen detaylar star.com.tr'de. Son yıllarda e Devlet üzerinden birçok işlem yapılabilmektedir. Emeklilik hesaplama, mezar yeri öğrenme, askerlik belgesi gibi birçok farklı işlemlerin yanı sıra SGK primi de sorgulayabilirsiniz. Sigorta ile ilgili işlemler vatandaşlar tarafından en çok takip edilen ve e Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilen konuların başında gelmektedir. SGK hizmet dökümü sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusunun yanıtı yüz binlerce kişi tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. SGK hizmet dökümü alma işlemi E Devlet üzerinden oldukça kolay bir yolla gerçekleşiyor. SGK hizmet dökümü, sigortalıya ait prim bilgilerini içeren ayrıntılı bir evraktır. Belgeye bakılarak, hem sigortalıya ait prim sayısı hem de primin yattığı günler tespit edilebilir. SGK hizmet dökümünü E Devlet üzerinde çok basit bir şekilde alabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu’ da internet üzerinde yer alan GSS ve BAĞ-KUR borç sorgulama ekranı ile vatandaşlara önemli avantajlar sağlıyor. İşte, 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sorgulama ekranı.
"SGK Bağkur prim sorgulama ekranı" ve "T.C. Kimlik no ile SGK hizmet dökümü sorgulama işlemi" şu sıralar sıklıkla araştılıran konular arasında. Peki T.C. Kimlik no ile SGK prim sorgulama ve hizmet dökümü görüntüleme nasıl yapılır? SGK hizmet dökümü nasıl alınır? 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sorgulaması nereden yapılacak? soruların yanıtları ile ilgili merak edilen detaylar star.com.tr'de. Son yıllarda e Devlet üzerinden birçok işlem yapılabilmektedir. Emeklilik hesaplama, mezar yeri öğrenme, askerlik belgesi gibi birçok farklı işlemlerin yanı sıra SGK primi de sorgulayabilirsiniz. Sigorta ile ilgili işlemler vatandaşlar tarafından en çok takip edilen ve e Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilen konuların başında gelmektedir. SGK hizmet dökümü sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusunun yanıtı yüz binlerce kişi tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. SGK hizmet dökümü alma işlemi E Devlet üzerinden oldukça kolay bir yolla gerçekleşiyor. SGK hizmet dökümü, sigortalıya ait prim bilgilerini içeren ayrıntılı bir evraktır. Belgeye bakılarak, hem sigortalıya ait prim sayısı hem de primin yattığı günler tespit edilebilir. SGK hizmet dökümünü E Devlet üzerinde çok basit bir şekilde alabilirsiniz. İşte, 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sorgulama ekranı.
SGK HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
SGK PRİMİ NASIL SORGULANIR?
E Devlet şifresi olan vatandaşlar E Devlet’e giriş yaparak SGK hizmet dökümüne ulaşabilir.
E Devlet (https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/) sistemine şifrenizle giriş yaptıktan sonra arama bölümüne ‘SGK Tescil ve Hizmet Dökümü’ yazınız. Karşınıza çıkacak olan sayfada ‘Sosyal Güvenlik Kurumu/SGK Tescil ve Hizmet Dökümü’ (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu) sekmesine tıklayınız. Karşınıza çıkacak olan ekranda, hangi sigorta türüne kayıtlıysanız 4A/4B/4C, ona dair sigorta dökümüne ulaşabilirsiniz. SGK prim gününüzü görebilirsiniz.
Hizmet dökümünü barkotlu veya kâğıt şeklinde alabilirsiniz. Eğer sizden istenen belgenin internet üzerinden gönderilmesi gerekiyorsa sol üstte ‘Barkodlu Belge Oluştur’ sekmesine tıklayıp belgeyi oluşturabilirsiniz. İndir butonu ile indirdikten sonra gerekli mercilere gönderebilirsiniz.
Eğer kâğıt belge alacaksanız. Sağ üstteki ‘Yazdır’ butonuna tıklayıp çıktısını alabilirsiniz.
E DEVLET ŞİFRESİ OLAMADAN SGK PRİMİ SORGULANABİLİR Mİ?
Vatandaşların merak ettiği başka bir soruysa ‘E Devlet şifresi olamadan SGK prim sorgulanabilir mi?’ Bu sorunun cevabı hayır. E Devlet şifresi olmadan SGK primi sorgulayamazsınız.
E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.
E-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.
Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Pilot il olan Bolu'da kullanılan elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.
SGK HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden kolayca erişebileceğiniz bu ekrandan, 4A, 4B ve 4C Hizmetlerine dair detayları kolayca öğrenebilirsiniz.
4A (Hizmet Akdiyle Çalışanlar) Hizmetleri;
4A(SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi
4A Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri
4A Banka ve Adres Değişikliği
4A Emekli Aylığı Kesintileri
4A Emekli Aylık Bilgisi
4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama
4A Emeklilik Kaydı
4A Emekli Ödeme Bilgileri
4A Hizmet Dökümü
4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama
4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti
4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama
4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama
4B (Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar) Hizmetleri;
4B 6736 Yapılandırma Borç Bilgileri
4B 7020 Yapılandırma Ön Bilgileri
4B Banka ve Adres Değişikliği
4B Borç Durumu
4B Emekli Aylığı Kesintileri
4B Emekli Aylık Bilgisi
4B Hizmet Bilgisi
4B Ödeme Dökümü
4B Tescil Kaydı
4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi
4B Emekli Aylığı Hesaplama
4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı
4B Basamak Bilgisi
4C (Kamu Görevlileri) Hizmetleri;
4C Banka Değişikliği
4C Bir Aylık Maaş Tercihi
4C Emekli Aylık Ödeme ve Kesinti Bilgileri
4C Emekli Aylık Bilgisi
4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü
4C Tescil Kaydı
4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi
Ortak Hizmetler;
GSS Borç Durumu Belgesi Sorgulama
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama
4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme
Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesinin Verilmesi
4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama
4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama
Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama
Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?
SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)
Diğer Hizmetler;
6736 Yapılandırma Sorgulama
Diş Protezi Hakkı Sorgulama
Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı İade Başvurusu
Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı Sorgulama
SGK Cep Telefonu Bilgisi Beyan
Tedavi Bilgileri Sorgulama
6552 Yapılandırma Sorgulama
EK5/EK6/5G/30 Günden Az İBS Tescil Kaydı ve Borç Dökümü
Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama
Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt
Şahıs Ödeme Durumları Görüntüleme
Hekim Bilgilendirme
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