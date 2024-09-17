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  • SGK dolandırıcılığa karşı uyardı: ''Çift ödeme iadesi'' ismiyle bir işlem yok
Güncel

SGK dolandırıcılığa karşı uyardı: ''Çift ödeme iadesi'' ismiyle bir işlem yok

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kurum bünyesinde 'çift ödeme iadesi' ismiyle herhangi bir işlemin olmadığını ve bu isimle gönderilen e-postaların dolandırıcılık amacı taşıdığını bildirdi.

AA17 Eylül 2024 Salı 17:38 - Güncelleme:
SGK dolandırıcılığa karşı uyardı: ''Çift ödeme iadesi'' ismiyle bir işlem yok
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SGK'den yapılan açıklamada, son günlerde vatandaşlara "çift ödeme iadesi" konulu sahte e-postalar gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Vatandaşların "Sosyal Güvenlik Kurumu Müşteri Hizmetleri" adıyla gönderilen bu tür sahte SMS ve e-postalara itibar etmemeleri istenen açıklamada, bu tür sahte e-postaların dolandırıcılık amacı taşıdığı ve kişisel bilgileri ele geçirmek üzere tasarlandığı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuzun 'çift ödeme iadesi' konulu herhangi bir işlemi yoktur. Ayrıca kurumumuz tarafından gönderilen SMS veya e-postalar sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Mail yoluyla kişilerden IBAN ve kişisel bilgi talep edilmemektedir. Vatandaşlarımız şüpheli bir e-posta aldığında Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 ve CİMER üzerinden bizimle irtibata geçebilir ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezlerimizden bilgi alabilirler."

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