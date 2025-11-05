İSTANBUL 19°C / 15°C
Güncel

''SGK ilaç vermiyor'' yalanı çöktü... DMM'den iddialara yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın ve sosyal medya organlarında yer alan “SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor” şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

5 Kasım 2025 Çarşamba 14:43
''SGK ilaç vermiyor'' yalanı çöktü... DMM'den iddialara yalanlama
ABONE OL

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor" şeklindeki iddialar yalanlandı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çeşitli basın organları ve sosyal medya hesaplarında "SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor" şeklinde yer alan iddia, gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilaç politikaları; hasta güvenliği, bilimsel kanıtlar, uluslararası onaylı klinik veriler ve kamu kaynaklarının adil kullanımı ilkeleri doğrultusunda yürütülmekte, birçok yüksek maliyetli kanser ilacı devlet tarafından karşılanmakta ve hastaların tedaviye erişimi kolaylaşmaktadır.

Bu ilaçların kullanım ve ödeme kriterleri, bilimsel veriler, klinik çalışmalar, maliyet-etkinlik analizleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış endikasyonlar çerçevesinde belirlenmektedir. Türkiye'de hiçbir vatandaş, yaşı ya da sosyal durumu nedeniyle tedavi dışında bırakılmamaktadır.

Söz konusu haberlerde dile getirildiği gibi SGK tarafından tedaviye erişimi engelleyen bir sınırlama söz konusu değildir. Bilakis ilgili ilacın geri ödemeye alındığı tarihte kendi kullanım ruhsatında "böbrek kanseri olan hastalarda 65 yaş altı kullanım endikasyonu bulunmaktadır" kaydıyla ilişkili bilimsel bir durumdur.

Kamuoyunun resmî kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması ve kasıtlı paylaşımlara itibar etmemesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

