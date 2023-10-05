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SGK Personel alımı KPSS 2023/6 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS 2023/6 tercihleri ne zaman?

KPSS 2023/6 tercihleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanan 1392 sözleşmeli personel alımı için tercihler başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Tercih Kılavuzu ve Tablolar, ÖSYM tarafından yayınlandı. Peki KPSS 2023/6 tercihleri ne zaman? SGK personel alımı tercihleri nasıl yapılır? İşte KPSS 2023/6 tercih kılavuzu

5 Ekim 2023 Perşembe 15:03 - Güncelleme:
SGK Personel alımı KPSS 2023/6 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS 2023/6 tercihleri ne zaman?
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1392 sözleşmeli personel alımı için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2023/6) tercihleri başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 1392 sözleşmeli personel alımı kapsamında KPSS 2023/6 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Adaylar, KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu'na 05 Ekim 2023 tarihinden itibaren erişebilecektir. Peki KPSS 2023/6 tercihleri ne zaman? İşte SGK Personel alımı KPSS 2023/6 tercih kılavuzu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK), 1392 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na; 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplam 1392 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda KPSS 2023/6 tercih kılavuzu yayınlandı. İşte tercih tarihleri ve KPSS 2023/6 kılavuzu

KPSS 2023/6 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS-2023/6 kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınmaya başladı.

Adaylar KPSS 2023/6 tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 11 Ekim arihinde saat 23.59'da sona erecektir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) KPSS 2023/6 TERCİH KILAVUZU

KPSS 2023/6 tercih kılavuzunda; Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Niteliklerle birlikte; Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Pozisyonlar yer alıyor.

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