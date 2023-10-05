Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1392 sözleşmeli personel alımı için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2023/6) tercihleri başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 1392 sözleşmeli personel alımı kapsamında KPSS 2023/6 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Adaylar, KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu'na 05 Ekim 2023 tarihinden itibaren erişebilecektir. Peki KPSS 2023/6 tercihleri ne zaman? İşte SGK Personel alımı KPSS 2023/6 tercih kılavuzu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK), 1392 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na; 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplam 1392 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda KPSS 2023/6 tercih kılavuzu yayınlandı. İşte tercih tarihleri ve KPSS 2023/6 kılavuzu

KPSS 2023/6 TERCİHLERİ NE ZAMAN?



KPSS-2023/6 kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınmaya başladı.

Adaylar KPSS 2023/6 tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 11 Ekim arihinde saat 23.59'da sona erecektir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) KPSS 2023/6 TERCİH KILAVUZU

KPSS 2023/6 tercih kılavuzunda; Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Niteliklerle birlikte; Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Pozisyonlar yer alıyor.