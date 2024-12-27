SGK prim borcunu ödemeyen CHP'li belediye bakın neyi teminat gösterdi

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2024 Yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis'te toplam 3 madde görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

SGK PRİM BORÇLARI İÇİN TAŞINMAZLAR TEMİNAT GÖSTERİLDİ

Mecliste, Mersin Büyükşehir Belediyesi iştirakleri Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi A.Ş, Denizkızı Turizm A.Ş ve MESKİ Personel A.Ş.'nin SGK İl Müdürlüğü'ne prim borcunun tecil ve taksitlendirebilmesi için Büyükşehir Belediyesi'ne ait bazı taşınmazların teminat gösterilmesi ile ilgili maddeler görüşüldü. Belirlenen taşınmazların teminat olarak gösterilmesiyle ilgili maddeler meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

İlgili maddelerin görüşülüp oylanmasının ardından meclis toplantısı sona erdi.