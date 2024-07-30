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Güncel

SGK'dan İzmir'de emekliler için özel çalışma! İndirim yapılacak

SGK İzmir İl Müdürlüğü, İzmir'de çeşitli sektörlerden 1410 işletmenin emeklilere indirim uygulaması için çalışma başlattı.

AA30 Temmuz 2024 Salı 13:54 - Güncelleme:
SGK'dan İzmir'de emekliler için özel çalışma! İndirim yapılacak
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SGK İzmir İl Müdürlüğü, emeklilerin sosyal hayata katılımını desteklemek ve refahını yükseltmek amacıyla çalışma yürüttü. Bu kapsamda İl Müdürlüğü ve çeşitli sektörlerden meslek odaları, kuruluşlar, firmalar ile emeklilere indirim sağlanması için protokol imzalandı.

Gıdadan turizme sağlıktan kişisel bakıma birçok alanda hizmet veren 1410 işletme, emeklilere yüzde 20 ila 10 indirim sağlayacak.

SGK İl Müdürü Hidayet Baydilli, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2024 yılını Emekliler Yılı olarak ilan ettiğini hatırlattı.

Bu kapsamda emeklilere yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Baydilli, şunları kaydetti:

"Meslek odalarımız, özel hastanelerimiz ve diğer kurumlarımızın desteğiyle emeklerimize yüzde 20 ve 10 arası indirim sunulmuştur. Katkılarından dolayı kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız yıl sonuna kadar devam edecektir. Emeklilerimize daha iyi hizmet verebilmek için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Kurumlarla işbirliği içerisinde bulunarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz."

İndirimler yıl boyunca geçerli olacak.

  • SGK İzmir İl Müdürlüğü
  • İndirim Uygulaması
  • İşletmeler

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