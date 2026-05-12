  • SGK'dan kayıt dışı çalışma uyarısı: Görünenden çok daha büyük kayıplar doğuruyor
Güncel

SGK'dan kayıt dışı çalışma uyarısı: Görünenden çok daha büyük kayıplar doğuruyor

Sosyal Güvenlik Kurumu Düzce İl Müdürü Necmi Köroğlu, kayıt dışı çalışmanın hem çalışanlar hem de işverenler açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu söyledi.

IHA12 Mayıs 2026 Salı 23:41 - Güncelleme:
Düzce İl Müdürü Necmi Köroğlu, Sosyal Güvenlik Haftası'nda basın ile bir araya geldi. Kayıt dışı istihdam ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Köroğlu, sigortalı çalışmanın tercih değil zorunluluk olduğunun bildirerek "Çalışanların sigortalı olarak çalıştırılmaları anayasal bir hak olmakla birlikte hem çalışanlar hem de işverenler açısından yasal bir zorunluluktur. İşverenlerin sigortasız istihdam sağlama hakkı bulunmadığı gibi, çalışanların da kendi rızalarıyla dahi olsa bu haktan feragat ederek sigortasız çalışmayı talep etmeleri hukuken mümkün değildir. Kayıt dışı çalışan bir kişi geleceğin en önemli teminatı olan emeklilik hakkından mahrum kalır. İşsizlik sigortasından faydalanamaz. Kendisi ve ailesi için sağlık hizmetlerinden doğrudan yararlanma hakkını riske atar. Kayıt dışı çalışmanın tespit edilmesi halinde işletmeler; yüksek idari para cezaları, prim teşviklerinin iptali ve yaşanabilecek iş kazalarında doğacak ağır yasal yükümlülükler gibi ciddi yaptırımlarla yüzleşmektedir. Türkiye genelinde 3 ve daha fazla işçi istihdam eden işletmelerde; işçilere yapılan ücret dahil her türlü ödemenin bankalar aracılığıyla gerçekleştirilmesi yasal bir zorunluluktur" ifadelerinde bulundu.

  • sigortasız çalışma
  • Necmi Köroğlu

