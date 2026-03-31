  • SGK'dan önemli duyuru! O borçların süresi uzatıldı
Güncel

SGK'dan önemli duyuru! O borçların süresi uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) son ödeme tarihi bugün olan borçların ödeme süresinin 7 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar uzatıldığını bildirdi.

AA31 Mart 2026 Salı 20:47
SGK'dan önemli duyuru! O borçların süresi uzatıldı
SGK'den yapılan açıklamada, Kurum'un muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) altyapısında yapılan güncelleme çalışmalarından dolayı bazı hizmetlere erişilmesinde gecikmeler meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen gecikmelerden dolayı 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran iş yerlerinin, 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, cari dönem sigorta prim borçlarının, yapılandırma/taksitlendirme/6183-48'inci madde taksitlendirme borçlarının, diğer her türlü borcun ve 5510 sayılı Kanun ve ilgili kanunlara göre yapılan borçlanma (3201 sayılı Kanun'a göre yapılanlar dahil) ve ihya kapsamındaki borçların son ödeme tarihi 31 Mart 2026 olanların ödeme süresi 7 Nisan 2026 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmış olup bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır.

Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesi önem arz etmektedir."

ÖNERİLEN VİDEO

Bohçacı kılığında 880 bin liralık vurgun: Anbean kayıt altına alındı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
