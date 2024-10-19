İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2024 Cumartesi / 16 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4676
  • EURO
    37,2859
  • ALTIN
    2995.42
  • BIST100
    8793.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • SGK'dan 'yenidoğan çetesi' açıklaması: 3 başmüfettiş ve 3 müfettiş görevlendirildi
Güncel

SGK'dan 'yenidoğan çetesi' açıklaması: 3 başmüfettiş ve 3 müfettiş görevlendirildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 'yenidoğan çetesi' soruşturmasında adı geçen SGK ile sözleşmeli hastanelere yönelik incelemenin, 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle yürütüldüğünü açıkladı.

AA19 Ekim 2024 Cumartesi 09:53 - Güncelleme:
SGK'dan 'yenidoğan çetesi' açıklaması: 3 başmüfettiş ve 3 müfettiş görevlendirildi
ABONE OL

SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Kasım 2023 tarihindeki talebi üzerine kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' olarak gündeme gelen konuyla ilgili 29 Kasım 2023 tarihinde inceleme Kurumumuzca başlatılmıştır. Savcılığın soruşturma yaptığı hastanelerden SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik gerekli incelemeler 3 başmüfettiş ile 3 müfettişimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, mevzuatımız çerçevesinde anlaşmamız olan hastaneleri yalnızca fatura ve mali yönden denetlemekteyiz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.