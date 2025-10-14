İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

SGK'yı bakın nasıl dolandırmışlar? Vicdansız doktorlara ihraç talebi

Akdeniz Üniversitesi'nde görevli doktorlar hakkında başlatılan disiplin soruşturması tamamlandı. Kanser hastalarının tedavisini geciktiren, SGK üzerinden haksız kazanç elde eden 3'ü profesör 4 akademisyen hakkında YÖK'e “kamu görevinden çıkarma” talebinde bulunuldu.

Akşam Gazetesi14 Ekim 2025 Salı 08:48 - Güncelleme:
SGK'yı bakın nasıl dolandırmışlar? Vicdansız doktorlara ihraç talebi
Akdeniz Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı ve başhekimlik gibi görevlerde bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniği'nde görevli doktorlar hakkında başlatılan disiplin soruşturması tamamlandı. Soruşturma sonunda Prof. M.T., Prof. A.B.T. ve Prof. Ü.O. ile Dr. M.A.'nın, klinikte SGK mevzuatına aykırı işlem yaptığı, ameliyat kodlarını manipüle edip haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Disiplin raporunda, bazı ameliyatların hiç yapılmamasına rağmen yapılmış gibi sisteme işlendiği, yapılan ameliyatların da tekrar yapılmış gibi gösterilerek SGK'dan yeniden para tahsil edildiği belirtildi. Akademisyenlerin kanser veya kanser şüphesi bulunan hastaların ameliyatlarının erteleyerek kendi özel hastalarına öncelik verdiği de soruşturmada belirlendi. Öte yandan raporda, 4 akademisyenin, araştırma görevlilerine sistematik baskı ve mobbing uyguladığı ve asistanlara psikolojik şiddet uyguladıkları da aktarıldı.

KARARI YÖK VERECEK

Soruşturmayla 4 isim hakkında "kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketler" kapsamında değerlendirme yapıldı. 4 akademisyen için "kamu görevinden çıkarma cezası" teklifi Rektörlük tarafından uygun bulunarak YÖK Başkanlığı'na gönderildi.

PROF'A GİZLİ KAMERA İÇİN AYRI SORUŞTURMA

Eski rektör yardımcısı Prof. Dr. M.T.'nin odasının önüne kurduğu gizli kamera için ayrı bir soruşturma yapıldı. Soruşturma sonunda Prof. Dr. M.T.'nin dosyası, aynı ceza teklifiyle YÖK'e ikinci kez gönderildi.

