07.02.2020 12:18 - Güncelleme: 07.02.2020 12:18

Shane Larkin kimdir, nereli? Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin Türk vatandaşı mı oldu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Türkiye Basketbol Federasyonu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için yaptığı başvurunun kabul edildiğini açıkladı. Bu haberin ardından Shane Larkin hakkında araştırmalar hız kazandı. Amerika'da dünyaya gelen Shane Larkin, kariyerine Dallas Mavericks'te başladı. Daha sonra NBA'da çeşitli takımlarda forma giyen Larkin, son olarak Anadolu Efes'te forma giydi. Shane Larkin hakkında tüm merak edilenler haberimizde..

ANADOLU EFES OYUNCUSU SHANE LARKİN TÜRK VATANDAŞI MI OLDU?

Türkiye Basketbol Federasyonu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için yaptığı başvurunun kabul edildiğini açıkladı.

SHANE LARKİN KİMDİR, NERELİ?

Shane Larkin, 2 Ekim 1992 tarihinde Cincinnati / Ohio'da dünyaya geldi. Miami Üniversitesi'nden 2013 yılında mezun olan Larkin, 2013 NBA Draft organizasyonunda Atlanta Hawks tarafından 1. tur 18. sıradan seçildi. Hakları Dallas Mavericks'e verilen Larkin, NBA'deki ilk sezonuna Dallas'ta adım attı. Sezonu NBDL'in Texas Legends takımında tamamlayan Amerikalı oyuncu, 2014-15 sezonunda New York Knicks, 2015-16 sezonunda ise Brooklyn Nets takımında görev yaptı. 2016-17 sezonunda ise ilk yurt dışı deneyimi için İspanya'nın Baskonia Vitoria Gasteiz takımının yolunu tutan Larkin, 2017-18 sezonunda ise NBA'e geri döndü ve Boston Celtics forması giydi. Başarılı oyuncu bir sezon sonra ise Anadolu Efes'e katıldı.

Profesyonel kariyerine 2013’te Dallas Mavericks’te başladı ve şu takımlarda forma giydi;

Dallas Mavericks

Texas Legends (NBA G League)

New York Knicks

Brooklyn Nets

Baskonia

Boston Celtics

Anadolu Efes

Larkin, ‘2013 NBA Draftı’nda Atlanta Hawks tarafından 18. sırada seçilmiş, daha sonra Dallas Mavericks’e takas edilmişti.

Anadolu Efes'in 29 Kasım 2019 tarihinde EuroLeague'in 11'inci haftasında Bayern Münih'i 104-75 yendiği maçta kaydettiği 49 sayı ile "bir EuroLeague maçında en çok sayı kaydeden oyuncu" rekorunun sahibi oldu.