Show TV yayın akışı 7 Ocak Pazartesi Çukur yeni bölüm ne zaman?

Show TV yayın akışı Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 7 Ocak Pazartesi Show TV yayın akışında neler var? Show TV yayın akışı Çukur dizisinin fanları tarafından araştırılıyor. Yeni yılla birlikte ekrana ara veren Çukur'un çekimleri başladı. Ancak sevilen dizinin yeni bölümünün, dört haftalık aranın ardından 21 Ocak Pazartesi yayınlanması bekleniyor. Çukur’da büyük kayıp yaşayan Çeto ve Mahsun, geri çekilince Çukur’a Koçovalıları sokmamak için bir yol arıyor. Aradığı yardımı bulan Çeto ikna turlarına başlıyor. Ormanda bekleyen Yamaç’ı kötü bir sürpriz bekliyor. Yamaç’ın beklediği buluşma gerçekleşse de gelen aracın farları kapanmayınca Yamaç sinirlenmeye başlıyor. Hiç beklemediği anda kurşun yiyen Yamaç sadece neden diye sorabiliyor. Yamaç, ikinci kurşunu yedikten sonra ayağa kalkmaya çalışsa da bu sadece işleri daha kötüye götürüyor. Yamaç, yuvarlamaya başlarken anılarını hatırlıyor ve düştüğü yerde kalıyor. Sosyal medyada ise araba farının ışığında silüeti görünen kişinin Medet olduğu iddiası ortaya atıldı. Diğer bir ihtimal ise, bugüne kadar ortaya çıkmayan Selim'in oğlu Akın Koçovalı'nın Yamaç'ı vurduğu şeklinde oldu.

7 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

Çukur 49.bölümünün ekranlardaki yerini alacağı tarihin Show TV yayın akışında olmamasının ardından soluk soluğa izlenen yapımı dört gözle bekleyen seyircisi tarafından Çukur yeni bölümü ne zaman hangi tarihte yayınlanacak? şeklinde araştırmalarını hız kesmeden sürdürmeye koyuldu. Çukur 49.bölüm neden yayınlanmıyor? sorgusunu tüm hızıyla yürüten izleyici kitlesi için, gerek yılbaşı tatili gerekse bütün dizilerin 3 hafta süresince yayın yapmayacak olmasından ötürü ekranlarda yer almayacak. Öte yandan şu an için kesin bir bilgi olmamakla birlikte Çukur yeni bölümünün 21 Ocak 2019 tarihinde yayınlanması bekleniyor.

Show TV yayın akışı - 7 OCAK 2019

8:00 Kendine İyi Bak,

10:00 Çarpışma(Tekrar),

13:00 Gelin evi,

15:00 Zahide Yetiş’le,

18:45 Ana Haber,

20:00 Film Kocan Kadar Konuş,

22:15 Çukur(Tekrar),

01:00 Demet Akbağ ile Çok aramızda programları yer alıyor.

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı ‘Çukur’un iki hafta önce yayınlanan son bölümünün finalinde nefesler tutuldu. Ersoy’la buluşacağını düşünen Yamaç, karşısında tanıdığı bir yüzü gördü ve kurşunlarının hedefi oldu. “Yamaç öldü mü?”, “Yamaç’ı kim vurdu?” sorularının cevabı büyük bir merakla beklenecek.



Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Sinan Öztürk’ün üstlendiği ‘Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde final sahnesi heyecan yarattı. Kapısının önünde küçük bir kutu süt bulan Cumali, heyecanla etrafına bakarken izleyiciler geçmiş günlere gitti. Cumali ile Selim arasındaki çocukluklarından kalan bir anı izleyen ekran başındakiler, bugüne döndüklerinde Selim ve Cumali’nin yıllar sonra karşı karşıya geldiklerini gördüler. Ağabeyinin karşısına çıkan Selim’in nasıl davranacağı ve Cumali’nin ne tepki vereceği merakla beklenecek.

ÇUKUR’DA AİLE HER ŞEYDİR!



Çukur, geçtiğimiz haftalarda ekrana gelen yeni bölümüyle ABC1 20+'da 12.20 izlenme oranı (rating), 24.59 izlenme payı (share), AB’de 10.13 izlenme oranı (rating), 22,73 izlenme payı (share), Total’de ise 10.99 izlenme oranı (rating), 23.27 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. İzleyiciler #aileherşeydir etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #aileherşeydir etiketi Twitter Türkiye'de 7 saat 15 dakika, dünyada 4 saat 10 dakika TT listesinde kaldı.



VARTOLU, SAADET’E VE OĞLUNA KAVUŞTU!

Saadet ve oğlunun hasretiyle yanıp tutuşan ve bu uğurda Çeto’nun dediklerini yapan Vartolu, Yamaç ve Selim’le de güçlerini birleştirerek harekete geçti. Karakuzulara hiç beklemedikleri bir oyun oynayan Vartolu, Selim’in Lal Fındık’ı vurmasıyla Saadet ve oğluna kavuştu. Onları eve getirdiği anlar ekran başındakileri derinden etkilerken, Yamaç da gözyaşlarını tutamadı.



Ersoy’un kendilerine ihanet ettiğini öğrenen Çeto’nun Ersoy’u öldürdüğü sahne, bölümün en çok konuşulan anları arasına adını yazdırdı. Verdikleri kayıplar sonrasında Çukur’dan çıkmaya karar veren Karakuzular, Çukur’a Koçovalıları da almamak için mücadele etmekten vazgeçmediler.



Çukur 2. Sezon 15. Bölümünde (Çukur 48. Bölüm); ‘Çukur’da duyulacak ateş sesleri yeni ve çok daha büyük bir fırtınanın habercisi olurken yepyeni bir dönemi başlatacak! Karakuzular, yaşadıkları şoke edici kayıplardan sonra Çukur’dan çıkmak zorunda kalacaklar. “Koçovalılar, Çukur’u geri mi alıyor” sorusunun cevabının merakla bekleneceği bölümde, tansiyon bir an bile düşmeyecek. Karakuzular, Çukur’dan çıksa da Çukur’a kimseyi almamak için güçlerini sonuna kadar kullanacaklar. Yamaç, Saadet ve bebeğinin yaşadığını öğrenmesiyle, kardeşi Vartolu’ya destek olup onları kurtarmak için elinden geleni yapacak. Bu sırada Selim’in Cumali’nin karşısına çıkması duygu yüklü anlar yaşatacak. Koçovalılar uzun zaman sonra bir arada olmanın mutluluğunu yaşayacak. Çukur’un ana karakterlerinden birinin beklenmedik anda vurulması Çukur’daki tüm dengeleri değiştirecek.

ÇUKUR DİZİ OYUNCULARI KİMLERDİR?



Aras Bulut İynemli



YAMAÇ KOÇOVALI (ARAS BULUT İYNEMLİ)



Koçovalı ailesinin gündüzleri kimyager, geceleri müzisyen küçük oğlu. Çukur’dan yıllar önce ayrılsa da ailesini ve Çukur’u korumak için mahalleye geri döner. Bu hareketi hem kendi hayatını hem de sevdiklerinin hayatını alt üst eder.

Aras Bulut İynemli Kimdir, Kaç Yaşında?

1990 yılında İstanbul’da doğan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaktadır. İlk olarak Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen İynemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karkaterini canlandırdığı “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile tanındı. 2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid rolünü canlandırdı. 2015 yılında “Maral” dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı. 2015-2016 yıllarında “İçerde” dizisinde Umut/Mert karakterini canlandırdı. Aras Bulut İynemli, “Çukur” dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

Aras Bulut İynemli’nin Oynadığı Diziler



Çukur / Yamaç / 2017-

İçerde / Umut, Mert / 2016 – 2017

Maral: En Güzel Hikayem / Sarp Altan / 2015

Muhteşem Yüzyıl / Şehzade Bayezid / 2013 – 2014

Öyle Bir Geçer Zaman ki / Mete Akarsu / 2010 – 2013

Arka Sokaklar / Şeref / 2009

Aras Bulut İynemli’nin Oynadığı Filmler

Pek Yakında / Konuk Oyuncu / 2014

Mahmut ile Meryem / Mahmut / 2013

Tamam Mıyız? / İhsan / 2013



Dilan Çiçek Deniz



SENA KOÇOVALI (DİLAN ÇİÇEK DENİZ)

Yamaç’ın büyük aşkı; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek ve güzel bir genç kadın. Yamaç’la ortak bir hayatın hayallerini kurarken, Koçovalı ailesi karşısında bu hayallerini başka bir bahara saklamak zorunda kalır.

Dilan Çiçek Deniz Kimdir, Kaç Yaşında?

1995 yılında Sivas’ta doğan Dilan Çiçek Deniz, lise döneminde tiyatro eğitimi almaya başladı. Ege Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde okuyan Deniz, bir yandan da modellik yapmaya başladı ve 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. Oldu. İlk olarak 2015 yılında “Tatlı Küçük Yalanlar” dizisinde Ebru rolünde kamera karşısına geçti. Daha sonra “Güneşin Kızları” dizisinde Elif karakterine hayat verdi. 2016-2017 döneminde “Bodrum Masalı” dizisinde Su Ergüven karakterini canlandıran Deniz, son olarak “Çukur” dizisinde Sena karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

Dilan Çiçek Deniz’in Oynadığı Diziler



Çukur / Sena / 2017-

Bodrum Masalı / Su Ergüven / 2016 – 2017

Güneşin Kızları / Elif / 2015

Tatlı Küçük Yalancılar / Ebru / 2015

ÇUKUR DİZİ KONUSU NEDİR?

Çukur’da bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı’nın “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur. Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalılar’ın ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacak.



Sezon finalinde kim olduklarını görmediğimiz ve taş üstünde taş bırakmayan Karakuzular Çetesi ile Koçovalılar’ın yüzleşmesi heyecanla beklenecek. Bu savaşta en büyük Koçovalı olan Cumali’nin yer alıp almayacağı da belli olurken, Çukur’dan, ailesinden ve Sena’dan tamamen uzağa düşen Yamaç’ın nasıl toparlanacağı ve Çukur’u tekrar ele geçirmek için savaşıp savaşmayacağı cevap bulacak. Saadet’ini ve tüm umudunu yitiren Vartolu’nun hamleleri de merak uyandıracak. Yeni sezonda Çukur’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.