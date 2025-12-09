İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2025 Salı / 19 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5864
  • EURO
    49,6216
  • ALTIN
    5733.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Showbahis'' üzerinden vurgun! MASAK milyarlık para trafiğini çözdü
Güncel

''Showbahis'' üzerinden vurgun! MASAK milyarlık para trafiğini çözdü

'Showbahis.com' isimli yasadışı bahis sitesinde bahis oynattıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 2 milyar 86 milyon 8 bin 77 TL'lik işlem hareketi tespit edildi.

Haber Merkezi9 Aralık 2025 Salı 11:08 - Güncelleme:
''Showbahis'' üzerinden vurgun! MASAK milyarlık para trafiğini çözdü
ABONE OL

MASAK raporlarına göre; şüpheliler showbahis üzerinden yüklü miktarda haksız kazanç elde etti. Şüphelilerin hesaplarında 2 Milyar 86 Milyon 8 Bin 77 TL tutarında işlem hareketi olduğu raporda yer aldı.

Yasadışı bahis oynatmak için bir örgüt kurulduğunu belirten başsavcılık, örgüt yapısını 1 örgüt lideri, lidere bağlı 3 yönetici ve talimatlarla hareket eden 18 örgüt üyesi olarak açıkladı.

Bu nedenle İstanbul merkezli, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere 6 farklı şehirde toplam 17 ayrı adreste jandarma tarafından şafak operasyonu düzenlendi.

20 şüpheli gözaltına alındı, ikametlerinde el koyma işlemleri yapıldı.

Kara paranın engellenmesi amacıyla şüphelilere ait 11 araç ve 3 taşınmaza el konuldu. Ayrıca şüphelilere ve 1 tüzel kişiliğe ait 265 banka hesabı da tedbiren bloke edildi.

  • illegal bahis
  • operasyon
  • düzenleme

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te korku dolu anlar kamerada: Çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.