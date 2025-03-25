İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2025 Salı / 26 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9824
  • EURO
    41,0328
  • ALTIN
    3678.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Siber dolandırıcılara darbe

Gaziantep merkezli 5 ilde siber dolandırıcılık olaylarına yönelik jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA25 Mart 2025 Salı 09:53 - Güncelleme:
Siber dolandırıcılara darbe
ABONE OL

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Gaziantep merkezli Adana, Uşak, Karabük ve Şanlıurfa'da operasyon yapıldı.

NİTELİKLİ SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan operasyonlar çerçevesinde sosyal medya platformları üzerinden ürün alışverişi yapmak isteyen vatandaşları sahte ödeme linklerine yönlendirmek suretiyle dolandıran nitelikli suç örgütüne üye 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 6 adet SİM kart ve 11 adet muhtelif bankalara ait banka kartı ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.