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'Siber dolandırıcılık' operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AA21 Kasım 2020 Cumartesi 07:21 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 07:21
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Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bazı internet sitelerine giren vatandaşların cep telefonlarına casus yazılım yükleyen ve ulaştıkları bilgilerle kişilerin bankasındaki paraları başka hesaplara aktaran suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklanırken 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- ÇALDIKLARI PARALARLA DANSÖZ OYNATMIŞLAR

Vatandaşlardan çaldıkları paralarla lüks otomobil alan örgüt üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile şüphelilerin eğlence merkezlerinde dansöz oynattıkları videolara da el koyuldu.

Öte yandan ekipler, güvenli olmayan sitelerden uygulama indirmemeleri, mail ve telefonlarına gelen sahte linklere tıklanmaması yönünde vatandaşları uyardı.

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