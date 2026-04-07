Siber dolandırıcılık şebekesine operasyon: 14 gözaltı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik 9 ilde eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda cep telefonu, sahte kimlik, 3 bin 800 dolar ve 440 manat ele geçirildi.

IHA7 Nisan 2026 Salı 09:17
Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın uzun süredir yürüttüğü soruşturma sonuç verdi. Bilişim sistemleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şebekeye yönelik 9 ilde eşzamanlı baskınlar gerçekleştirildi ve 14 şüpheli yakalandı.

9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği tespit edilen şahıslara yönelik 9 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında birçok cep telefonu, sahte kimlik ve döviz ele geçirildi.

18 TELEFON, SAHTE KİMLİK VE BİNLERCE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemlerini kullanarak işlediği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 9 ilde 14 şüpheliye yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyon kapsamında, 18 adet cep telefonu, 19 adet sim kart, 6 adet laptop, 4 adet USB bellek, 1 adet sahte kimlik, 1 adet tablet, 1 adet harici hard disk, 3 bin 800 dolar ve 440 manat tutarında para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 14 şüpheli geniş güvenlik tedbirleriyle adliyeye sevk edildi.

