25 Ekim 2025 Cumartesi
Güncel

Siber ekiplerinden eş zamanlı baskın: 4 ilde bahis çetesi çökertildi

Denizli merkezli 4 ilde yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.

AA25 Ekim 2025 Cumartesi 18:34 - Güncelleme:
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca internet yoluyla bahis ya da şans oyunları oynanmasına imkan tanıdığı belirtilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Denizli, İstanbul, Antalya ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i savcılık ifadesinin ardından salıverildi, 4'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

