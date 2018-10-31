Siber füzesi nedir özellikleri neler? Milli Siber füzesinin menzili ne kadardır? soruların yanıtları bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında katılımıyla gerçekleşen Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'nde yapılan açıklama sonrası gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Siper adıyla başlattığımız milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin hayırlı olmasını diliyorum' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatıldı." dedi. Erdoğan, füzenin adının ''Siper'' olacağını açıkladı. Siber füzesi ile ilgili merak edilen detayları bu haberimizde derledik.

SİBER FÜZESİ NEDİR?

Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'nde tanıtılan Siber Füze: Milli hava savunmada kullanılacağı belirtildi. Milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar kaldığı yerden devam ederken konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'nde konuştu.

TARİHİ PROJENİN ADI AÇIKLANDI: SİPER

* Günümüzde güvenlik kavramının anlamı değiştir. Artık fiziki güvenlikle sanal güvenlikle ve yapay zekayla tahkim edilmesi şart. İşte bu teknolojik derinliklere ulaşan bir diğer ürün ise SAPAN'ı bugün hayata geçiriyoruz. Maliyetleri oldukça yüksek sesin altı katı yani hipersonik hızlara SAPAN ile yetişebileceğiz. Bu mühimmatlar kritik hedeflerin yok edilmesinde kritik öneme sahip. Biz bu kritik teknolojiyi ülkemizde üretmeyi başardık.

* Zeytin dalı operasyonu bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. kimseye muhtaç olamadan kendi ürünlerimizde çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Geliştirdiğimiz bazı mühimmatların TSK'ya teslimini bugün gerçekleştireceğiz.

* Uzun menzilli ve bölgesel hava savunma sistemine ihtiyacımız farklı şekilde gündeme geliyor. İlk adımı bugün atıyoruz. Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi'nin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar başlatıldı. İlk teslimatları 2021 yılı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bugün ayrıca bu projemizin de ismini ilan ediyoruz.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Hizmete aldığımız uydunun ardından daha gelişmiş uydular tasarlamak zorunda olduğumuzu ifade etmiştik. Türkiye; savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin her alanında söz sahibi olma yolunda hızla ilerliyor.



Son yıllarda Türkiye'ye karşı yoğunlaşan saldırıların arkasındaki sebeplerden birinin de uyguladığımız bağımsız politikalara duyulan tepki olduğunu biliyoruz. Savunma sanayiinde yüzde 20'lerde olan yerlilik millilik oranını bugün yüzde 65'lere çıkardık. Savunma sanayiinde yüzde 65 olan yerlilik, millilik oranını daha da yukarı taşıyacağız. Bağımsız ve güçlü Türkiye hedefine, savunma sanayiimizde başlattığımız milli hamleleri kesintisiz sürdürerek varabiliriz ve varacağız.

Savunma sanayii sektörümüz bugün binden fazla şirket yanında KOBİ'lerin, araştırma kuruluşlarının ve üniversitelerin katılımıyla milli bir yapıya dönüşmüş durumdadır. Artık fiziki güvenliğin siber güvenlikle yerli yazılımla tahkim edilmesi gerekiyor şart. Nano teknoloji malzeme her geçen gün artıyor. Elektromanyetik fırlatma sistemini ülkemizde üretmeyi başardık. Sınırlarımız içinde ve dışındaki operasyonlarda yerli savunma sanayii araçlarını aktif olarak kullanıyoruz.



Milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar TÜBİTAK SAGE Aselsan ve Roketsan tarafından başlatıldı. İlk teslimatları 2021 yılı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. ''Siper'' adı ile başlattığımız milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin hayırlı olmasını diliyorum.