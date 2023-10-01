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  • ''Siber hırsızlara'' operasyon! 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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''Siber hırsızlara'' operasyon! 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Adana'da casus yazılımla cep telefonlarına uzaktan eriştikleri kişilerin banka hesaplarından harcama yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA1 Ekim 2023 Pazar 10:12 - Güncelleme:
''Siber hırsızlara'' operasyon! 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hesaplarından para çıkışı olduğunu fark eden vatandaşların şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, farklı illerdeki 44 kişinin telefonlarına casus yazılım içeren linkle uzaktan erişim sağlayıp mobil bankacılık uygulamalarından harcama yaptıkları öne sürülen 4 zanlının kimliğini belirledi.

Şüphelilerin, bazı mobil oyunlardan alışveriş kodları alıp kurdukları şirket aracılığıyla sattıkları tespit edildi.

Adreslerine düzenlenen operasyonda zanlılar F.D, S.S, C.K. ile Ş.K.Ü. yakalandı, ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.S, C.K. ve Ş.K.Ü. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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