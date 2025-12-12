İSTANBUL 14°C / 8°C
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

Siber polisinden yasa dışı bahis baskını: 2 kişi tutuklandı

Samsun'da siber suç ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen dört kişiden ikisi mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi.

12 Aralık 2025 Cuma 18:18
Siber polisinden yasa dışı bahis baskını: 2 kişi tutuklandı
ABONE OL

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.

Savcıya ifade veren 2 kişi adli kontrol, 2 kişi de tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade beren 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.A.Y. ve B.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

