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Siber suç ağlarına operasyon! 5 ilde operasyonda 23 gözaltı

Muş merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 13:27 - Güncelleme:
Siber suç ağlarına operasyon! 5 ilde operasyonda 23 gözaltı
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Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca, "7258 sayılı Kanun'a muhalefet (yasa dışı bahis)" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Muş Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, 28 şüpheliye ait banka hesaplarında 2023-2024 yıllarında yasa dışı bahis faaliyetlerinden kaynaklandığı değerlendirilen 4 milyar 475 milyon 638 bin 38 liralık işlem hacmi tespit edildi.

Bunun üzerine Muş, Antalya, Yalova, Sakarya ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin cezaevinde, bir şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi.

Aramalarda av tüfeği, 4 av tüfeği şarjörü, tabanca şarjörü, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, 664 hesap ile kripto varlık hesaplarına el konuldu.

  • illegal bahis operasyonu
  • Muş soruşturma
  • eş zamanlı operasyon

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