4 Ekim 2025 Cumartesi
Güncel

Siber suçlara geçit verilmedi: 14 şüpheli cezaevinde

Giresun'da siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 14 kişinin tutuklandığı bildirildi.

4 Ekim 2025 Cumartesi 11:00
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, savcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" kapsamında şüpheli F.D.E'nin kurucusu olduğu ve belirli zamanlarda örgütsel faaliyetler gösteren gruba yönelik çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, 35 adreste arama ve yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilerek, suç olarak değerlendirilen delillerin ve dijital materyallerin ele geçirildiği aktarıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri hakimlikçe şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı, 14'ünün hakkında ise adli kontrol kararı verildiği belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

