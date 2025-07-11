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Siber suçlarla mücadele sürüyor: 99 şüpheli tutuklandı

Siber suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftada 346 şüpheli yakalandı. 21 il merkezli operasyonlarda 99 şüpheli şahıs tutuklandı.

IHA11 Temmuz 2025 Cuma 08:04 - Güncelleme:
Siber suçlarla mücadele sürüyor: 99 şüpheli tutuklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftada 346 şüpheliyi yakaladıklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftada 346 şüpheliyi yakaladıklarını belirterek 21 il merkezli "Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Hırsızlık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 99 şüpheli şahsın tutuklandığı kaydetti. Bakan Yerlikaya, şüphelilerden 60'ı hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıklayarak diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya ope8asyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'araç kiralama, kapora bedeli, yüksek kazanç ve kiralık bungalov' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden panel kurup işlettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; İstanbul, Antalya, Gaziantep, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Kayseri, Mersin, Kocaeli, Samsun, Aksaray, Rize, Bartın, Yozgat, Batman, Osmaniye, Balıkesir, Malatya, Karabük, Kahramanmaraş ve Manisa merkezli Çanakkale, İzmir, Ordu, Zonguldak, Afyonkarahisar, Bursa, Muğla, Mardin, Adana, Nevşehir, Hatay, Şırnak, Adıyaman, Trabzon, Kırıkkale, Hakkari, Iğdır, Isparta, Van, Şanlıurfa, Kastamonu, Tekirdağ, Siirt, Artvin, Gümüşhane, Ardahan, Elazığ, Erzincan ve Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 'Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemine Girme ve Nitelikli Hırsızlık, Yasak Cihaz ve Programlar, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması' suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 6 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet kurusıkı tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 22 milyon 800 bin TL değerinde 7 adet araca ve 1 adet iş yerine el konuldu."

Yerlikaya, valilere, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarına, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerine, polislere ve MASAK çalışanlarını tebrik ederek, "Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi 'ne bildirin, biz gereğini yapalım" ifadesini kullandı.

  • Siber suç
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