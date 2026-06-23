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Siber suçlulara göz açtırılmadı: 20 ilde 193 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, son 5 günde siber suçlarla mücadele kapsamında 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 193 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 78'inin tutuklandığını açıkladı.

AA23 Haziran 2026 Salı 11:56 - Güncelleme:
Siber suçlulara göz açtırılmadı: 20 ilde 193 şüpheli yakalandı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, siber suçlara yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Adana, Adıyaman, Amasya, Antalya, Ankara, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Sakarya ve Trabzon'da 5 günde düzenlenen operasyonlarda 193 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 78'i çıkarıldıkları hakimilikçe tutuklandı, 30'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri devam ediyor.

Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, bu sitelerin reklamını yaptıkları belirlenen şüphelilerin, çevrim içi ortamda müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, POS tefeciliği yaptıkları, sosyal medya platformları ve "oltalama" (phishing) siteleri üzerinden "yatırım ve ürün satış" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları ve vatandaşların mobil bankacılık ile oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

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